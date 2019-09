Thomas Cook Nederland schrapt dinsdag vluchten

De reis van Nederlanders die dinsdag met het vliegtuig op vakantie zouden gaan via Thomas Cook Nederland gaat niet door. De reisorganisatie meldt dat hun vliegreis komt te vervallen. “Het gaat verspreid over de dag om ongeveer duizend passagiers”, zegt een woordvoerster. “We hebben ze per mail en via social media op de hoogte gebracht.” Om hoeveel vluchten het gaat, kon ze nog niet zeggen.

Thomas Cook Nederland vliegt vooral naar Zuid-Europese zonbestemmingen vanaf Schiphol en Eindhoven Airport. De organisatie stuurt dinsdag geen extra medewerkers naar beide luchthavens.

Reizigers die vanaf woensdag vertrekken vinden volgens het bedrijf binnenkort meer informatie op de website van Thomas Cook, neckermann.nl en sgr.nl.

Thomas Cook Nederland heeft inmiddels bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) melding gedaan van financieel onvermogen. Maar er is volgens de woordvoerster geen sprake van een faillissement, zoals wel het geval is bij de Britse Thomas Cook Group.

Naar aanleiding van het Britse bankroet heeft Thomas Cook in Nederland gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen hier uit te blijven voeren. “Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt. Daar komt bij dat het niet uit te sluiten is dat de klanten van Thomas Cook Nederland, die op korte termijn op vakantie gaan, geen gebruik kunnen maken van de door hen geboekte accommodatie”, stelt het bedrijf in een verklaring.