Ook werden een vuurwapen, munitie, administratie, een groot geldbedrag, voertuigen en mobiele telefoons in beslag genomen, aldus de politie. De verdachte mannen zijn 26, 36 en 68 jaar, de vrouw is 25.

Bij huiszoekingen in drie woningen in Best, Liempde en Son en Breugel zijn drie mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. De politie legde beslag op een woning en een manege in Son en Breugel.

article

1422582

BEST (ANP) - Bij huiszoekingen in drie woningen in Best, Liempde en Son en Breugel zijn drie mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van witwaspraktijken. De politie legde beslag op een woning en een manege in Son en Breugel.

https://nieuws.nl/algemeen/20190923/viertal-opgepakt-voor-witwassen-in-brabant/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/09/23200603/viertal-opgepakt-voor-witwassen-in-brabant.jpg

Landelijk