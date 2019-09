VVD buigt zich over Kamerlid Van Haga

Regeringspartij VVD buigt zich dinsdag over de jongste aantijgingen tegen het liberale Kamerlid Wybren van Haga. De politicus zou zich tegen de afspraken in toch met zijn bedrijf hebben bemoeid. Hij raakte eerder in opspraak omdat hij als verhuurder in Amsterdam regels had overtreden.

Tijdens de wekelijkse vergadering van de VVD-fractie in de Tweede Kamer kan Van Haga zijn kant van het verhaal vertellen, aldus fractieleider Klaas Dijkhoff. Hij heeft hem gesproken, maar wilde daar verder niets over zeggen.

Volgens het programma Hart van Nederland liet het bedrijf van Van Haga dit voorjaar zonder vergunning werkzaamheden uitvoeren aan het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje. De gemeente greep in. Van Haga zou zich toen persoonlijk met de bouwstop hebben bemoeid.

Na een intern onderzoek van de Amsterdam-affaire vond de VVD dat hij kon aanblijven als Kamerlid, maar dat hij zich niet langer direct met zijn bedrijf moest bemoeien.