Blokkeerfriezen snappen opgelegde straf niet

Na boegbeeld Jenny Douwes hebben dinsdag ook vier andere blokkeerfriezen in hoger beroep aangegeven niets te snappen van de straffen die vorig jaar aan hen zijn opgelegd.

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde 33 personen tot taakstraffen van 120 tot 200 uur voor het blokkeren van de A7. Daardoor konden bussen met anti-Zwarte Pietdemonstranten niet doorrijden. Douwes kreeg 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf voor opruiing. Zij vroeg dinsdag om vrijspraak. Veertien andere blokkeerfriezen stapten ook naar het gerechtshof in Leeuwarden. Volgens hen was vertragen het doel, niet blokkeren.

Een 57-jarige man uit Heerenveen wil af van 200 uur taakstraf en een maand cel voorwaardelijk. Hij zou met zijn motor de bussen met demonstranten, die onderweg waren naar Dokkum voor de landelijke intocht, hebben afgesneden. Zijn rijgedrag was gevaarlijk en hij bedreigde demonstranten, stelde het Openbaar Ministerie.

Volgens de man was hij echter aangereden door een van de bussen. Hij sneed het voertuig af om verhaal te halen. Doordat de man zijn motor vervolgens niet meer aan de praat kreeg, bleef hij voor de bus staan. Hij was kwaad geworden omdat demonstranten hem uitmaakten voor racist, zei hij bij het hof.

Twee mannen uit Oentsjerk en Koudum, die verdacht worden van een co√∂rdinerende rol, vinden hun taakstraf van 180 uur te hoog. Beiden ontkennen hun leiderschap. Een Leeuwarder (30) die een Friese vlag toonde bij de blokkade, is het ook niet eens met zijn taakstraf van 120 uur. “We deden het met goede bedoelingen.”

De andere verdachten komen woensdag voor. De door de Friezen geblokkeerde demonstranten hebben die dag spreekrecht. Het OM maakt donderdag de strafeisen bekend. De uitspraak volgt 31 oktober.

Bij het hof had zich dinsdag een handjevol sympathisanten met een spandoek verzameld. Er was een enkele anti-Zwarte Pietdemonstrant aanwezig.