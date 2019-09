Dinsdag zware avondspits verwacht door regen

Regenval zorgt dinsdagavond mogelijk voor een zware avondspits. Daarvoor waarschuwt Weeronline. Het midden en zuiden van het land hebben er naar verwachting last van, maar vooral in de Randstad wordt het waarschijnlijk filerijden.

De ochtend verloopt dinsdag op de meeste plaatsen nog droog, al is in het westen en zuidwesten kans op wat lichte regen. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dat lijkt ook zo te zijn tijdens de spits – en dat op een dinsdag, samen met donderdag gemiddeld toch al de drukste dag op de Nederlandse wegen.

Ook de komende dagen moet dagelijks met regen rekening worden gehouden. Woensdag is de spits naar verwachting ‘normaal’, maar donderdag kunnen weggebruikers waarschijnlijk opnieuw een zware avondspits verwachten. Dan krijgen de Randstad, het midden en het zuiden van het land in de loop van de middag met regen te maken.