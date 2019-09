Eerste dag liquidatieproces zit er bijna op

De eerste dag van de inleidende zitting van het Marengo-proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is bijna afgerond. De rechtbank was rond kwart over vier geschorst om over verzoeken te oordelen, daarna zal de zitting waarschijnlijk snel zijn afgelopen.

Dat zei advocaat Inez Weski bij het verlaten van de rechtbank, verder kon ze niets over de zitting vertellen. Wat voor verzoeken er zijn gedaan is niet bekend, de zitting is achter gesloten deuren, pers en publiek mogen niet naar binnen. De rechtbank Amsterdam komt na afloop met een verklaring, heeft het laten weten.

De reden voor deze uitzonderlijke maatregel is de schokkende moord op advocaat Derk Wiersum vorige week. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces. Alleen procespartijen, zoals rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten, mogen dinsdag en donderdag, tijdens de tweede zittingsdag, aanwezig zijn.