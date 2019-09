Hoger beroep blokkeerfriezen begint

Negentien van de 34 zogeheten blokkeerfriezen staan vanaf dinsdag in hoger beroep terecht voor de blokkade van de A7 bij Joure tijdens de sinterklaasintocht in 2017. De Friezen kregen vorig jaar door de rechtbank in Leeuwarden taakstraffen opgelegd van 120 tot 240 uur. Die maximale taakstraf werd gegeven aan Jenny Douwes, die geldt als het boegbeeld van de groep. Vijftien blokkeerfriezen gingen niet in beroep.

Douwes werd veroordeeld omdat ze een oproep op Facebook had geplaatst om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden. De Friezen voerden vrijwel allemaal aan dat ze per ongeluk in de blokkade terecht waren gekomen, maar dat vond de rechtbank niet geloofwaardig.

De negentien moeten zich nu voor het hof in Leeuwarden verantwoorden voor het tegenhouden van een legitieme demonstratie en het blokkeren van de snelweg. Daarvoor heeft het gerechtshof vier dagen uitgetrokken. Donderdag worden de strafeisen uitgesproken en houdt de verdediging haar pleidooi.