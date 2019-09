Inktspotprijs voor ‘De tralies van Trump’

Tekencollectief Gorilla heeft de Inktspotprijs 2019 gewonnen. De vijf tekenaars van het collectief kregen de onderscheiding voor ‘De tralies van Trump’, een tekening die op 18 juni vorig jaar verscheen in De Groene Amsterdammer.

De winnaar is dinsdag bekendgemaakt in Nieuwspoort in Den Haag. Collectief Gorilla bestaat uit Herman van Bostelen, Richard van der Laken, Pepijn Zurburg, Alex Clay en Karin van den Brandt. De winnende prent gaat over de Latijns-Amerikaanse migrantenkinderen die aan de zuidgrens van de VS zijn opgepakt, van hun ouders gescheiden en opgesloten. Gorilla maakte daar, volgens de jury, een visuele woordspeling op. “De tekening is bijna een partituur, een strak gecomponeerd muziekstuk.” En ook: “Het is een tekening van internationale allure. Elegant, schrijnend zonder larmoyant te worden.”