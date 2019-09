Jenny Douwes: ik heb niks strafbaars gedaan

Bij het gerechtshof in Leeuwarden is dinsdagochtend het hoger beroep begonnen in het strafproces tegen vijftien blokkeerfriezen. Boegbeeld Jenny Douwes verscheen rond negen uur als eerste voor de rechters.

De blokkeerfriezen zouden op 18 november 2017 betrokken zijn geweest bij de wegversperring op de A7 bij Joure. Daardoor konden bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum voor een betoging bij de landelijke intocht. De blokkeerfriezen verklaarden bij de rechtbank dat ze per ongeluk in de blokkade terecht waren gekomen.

De rechtbank in Leeuwarden legde 33 Friezen vorig jaar taakstraffen op van 120 tot 200 uur. Douwes (41) uit Drachten kreeg 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Zij was destijds niet op de A7 aanwezig. Douwes kreeg een hogere straf omdat ze op Facebook had opgeroepen tot de versperring. “Ik heb niks gedaan dat strafbaar is”, zei ze bij aanvang van het hoger beroep. “Ik heb toen de opdracht van de politie uitgevoerd en mijn oproep van Facebook verwijderd.”

Negentien blokkeerfriezen zagen af van hoger beroep, van wie vier op het laatste moment. Het Openbaar Ministerie, dat ook in beroep is gegaan, komt donderdag met de strafeisen.