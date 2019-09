Kamer wil Nederlandse Marokkanen helpen

De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet doet om Nederlanders te helpen die van hun Marokkaanse nationaliteit af willen. Een groep Marokkaanse Nederlanders heeft de regering in een manifest steun gevraagd in hun strijd om van de Marokkaanse nationaliteit af te komen.

Ze vragen in het manifest hen te verlossen “van de angst en de onvrijheid die onlosmakelijk verbonden is met die tweede nationaliteit”. Marokko bespioneert en intimideert volgens de ondertekenaars Marokkaanse Nederlanders. Zij voelen zich ook niet vrij om kritiek te geven op de situatie in Marokko.

D66’er Jan Paternotte wil weten hoe het kabinet deze groep gaat helpen. Zijn aanvraag voor een debat kreeg steun van bijna de hele Kamer.