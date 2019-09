Kroongetuige B. niet bij liquidatieproces

Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, was dinsdag niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dat bleek aan het einde van de besloten zitting. Vorige week werd zijn advocaat op straat in Amsterdam doodgeschoten. Er is ook nog geen nieuwe advocaat voor B. na de schokkende moord.

Tijdens de zitting werd enkel de voorlopige hechtenis van de verdachten in het liquidatieproces besproken. Dat moet verplicht iedere drie maanden getoetst worden voor verdachten die in de cel zitten. Verder is er geen statement gemaakt over de gedode advocaat Derk Wiersum.

Hoofdverdachte in de zaak is Ridouan Taghi. Er wordt ook naar hem gewezen als opdrachtgever voor de moord op de advocaat.