Nederlanderschap terug voor vijf ‘jihadisten’

Vijf personen hebben officieel het Nederlanderschap teruggekregen. Ze zijn ook geen ongewenst persoon meer. Het besluit is maandag gepubliceerd in de Staatscourant.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol kon maandagavond laat nog geen toelichting geven waarom de vijf de Nederlandse nationaliteit weer terughebben.

Volgens de NOS gaat het om moslimstrijders die zich hadden aangesloten bij verboden groepen in Syrië en Irak. Een van de vijf jihadisten zou Driss Daouayry zijn, over wie wordt beweerd dat hij in 2015 in Syrië is gedood. De andere vier zijn volgens de Staatscourant Az Edinne Benaissa, Benyamine Fadlaoui, Mounir El Kharbachi en Ridvan Öz.

Een week geleden liet de bestuursrechter in Den Haag de intrekking van het Nederlanderschap van een veroordeelde Syriëganger nog in stand. Deze in 1994 in Amsterdam geboren man mag tien jaar lang niet in Nederland komen. Hij had naast de Nederlandse de Marokkaanse nationaliteit.