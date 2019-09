Randy Newman geeft zes concerten in Nederland

Zanger Randy Newman komt volgend jaar met zijn tour ‘An Evening With Randy Newman’ naar Nederland, meldt evenementenbureau MOJO dinsdag. De 75-jarige Newman, die ook componeert, doet in juni 2020 Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Eindhoven aan.

De Amerikaan begon in 1968 met het opnemen van muziek. De albums 12 Songs, Sail Away en Good Old Boys zijn veelgeprezen, maar het bekendste werk van Newman is onder andere de muziek die hij maakte voor de films van Toy Story, A Bug’s Life, Cars en Cars 3. Daarnaast produceerde de zanger nog veel meer muziek, waar hij meerdere onderscheidingen voor kreeg. Ook heeft hij een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.

De kaartverkoop begint op vrijdag 27 september.