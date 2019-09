Rechtbank: veiligheid boven openbaarheid

De rechtbank van Amsterdam heeft de pro-formazitting in de strafzaak Marengo achter gesloten deuren behandeld omdat de veiligheid van alle procesdeelnemers mogelijk in het geding is. Dat liet de rechtbank na afloop van de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol weten.

De bij de strafzaak betrokken advocaat Derk Wiersum werd vorige week op straat doodgeschoten. “Naar het oordeel van de rechtbank kon deze pro-formazitting daarom slechts met gesloten deuren plaatsvinden: de veiligheidsbelangen, en daarmee de belangen van een goede rechtspleging, wogen in dit bijzondere geval zwaarder dan het belang van openbaarheid. Omdat niet kon worden uitgesloten dat gedurende de hele zitting veiligheidsaspecten ter sprake zouden komen, kon niet worden volstaan met sluiting van een gedeelte van de zitting”, aldus de rechtbank.

Op 12 en 13 december gaat het proces verder, die zittingen zijn wel weer openbaar. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.