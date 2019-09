KPN kampt met een telefoonstoring in Noord-Holland. In Zaandam, Purmerend, Krommenie en Assendelft kunnen mensen niet bellen of gebeld worden, zowel vast als mobiel. Ongeveer 10.000 mensen hebben daar last van. In sommige winkels is het niet mogelijk om te pinnen. KPN weet nog niet hoelang het duurt om de storing te verhelpen.

De storing wordt veroorzaakt door een kabelbreuk aan het begin van de middag. Het is niet bekend hoe die is ontstaan.