Van Haga niet welkom bij FVD

Tweede Kamerlid Wybren van Haga kan niet van de VVD overstappen naar Forum voor Democratie. Een “zetelrover” als Van Haga is niet welkom, zegt FVD-leider Thierry Baudet voor de camera van RTL Nieuws.

De VVD wees Van Haga dinsdag de deur omdat hij zich, tegen de afspraken in, opnieuw met zijn bedrijf zou hebben bemoeid. Hij twijfelt nog of hij zijn Kamerzetel teruggeeft aan de grootste regeringspartij of alleen verder gaat. Toen Van Haga vorig jaar al eens botste met de VVD-leiding, zinspeelde hij volgens ingewijden op een overstap naar FVD.

Dat laatste kan hij vergeten, zegt Baudet. Van Haga kan “absoluut niet” bij FVD terecht, want “wij moeten niets hebben van zetelrovers”. Daar “gaan we ook niet op de een of andere manier in marchanderen” nu de meerderheid van de regeringscoalitie in het geding is.

Als Van Haga zijn zetel behoudt, verliezen de regeringspartijen hun Kamermeerderheid.