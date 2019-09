Van Haga uit VVD-fractie gezet

Het in opspraak geraakte Kamerlid Wybren van Haga moet uit de VVD-fractie. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft dat gezegd na een fractievergadering. Het is echter nog onduidelijk of Van Haga zijn zetel meeneemt. In dat geval zou de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijtraken.

Volgens Dijkhoff moet Van Haga weg omdat hij zich niet heeft gehouden aan een eerdere afspraak. Het Kamerlid kwam vorig jaar al in opspraak omdat zich hij als vastgoedondernemer niet aan regels voor het verhuur van woningen zou hebben gehouden. Van Haga zou zich niet meer bemoeien met zijn bedrijf, beloofde hij toen. Dat heeft hij toch gedaan. Daardoor is er geen sprake meer van “een strikte scheiding” tussen zijn zakelijke en politieke activiteiten, vindt de VVD-fractie.

Volgens Van Haga zelf betekent het fractiebesluit om hem eruit te zetten dat het erg moeilijk wordt politiek te combineren met het ondernemerschap. “Ik was graag gebleven.” Van Haga zegt “rustig te gaan nadenken” over zijn zetel. Hij gaat er ook met anderen over praten.

Van Haga zei overigens dat hij gechanteerd wordt door een huurder, die dreigde naar de pers te stappen als hij geen contract voor onbepaalde tijd zou krijgen. Van Haga heeft dat aan de VVD-top gemeld. Het is niet bekend of daarmee iets is gedaan.

Mocht Van Haga vasthouden aan zijn zetel dan heeft de coalitie nog maar 75 van de 150 Kamerzetels in handen.