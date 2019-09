Verdenkingen tegen Taghi nog zwaarder

De verdenkingen tegen de hoofdverdachten in het Marengo-proces zijn dinsdag opnieuw uitgebreid, meldde het Openbaar Ministerie na afloop van de besloten inleidende zitting in het liquidatieproces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De voortvluchtige Ridouan Taghi en zijn handlanger Said Razzouki worden officieel ook verdacht van onder meer de moord en de voorafgaande moordpogingen op ex-misdadiger en misdaadverslaggever Martin Kok, de moord op Spyshop-medewerker Ronald Bakker in 2015, de opdracht om de winkel in Nieuwegein te beschieten met een bazooka of handgranaten en de moordpoging op Khalid Badho in 2016.

Dat de zitting niet toegankelijk was voor pers en publiek is uitzonderlijk, de beslissing was genomen na de moord op de advocaat van de kroongetuige in het proces, Derk Wiersum. Er wordt naar Taghi gewezen als opdrachtgever hiervoor, het is niet duidelijk of daar dinsdag in de rechtbank iets over is gezegd.

De volgende zittingen zijn op 12 en 13 december, ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.