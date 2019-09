VVD koploper bij affaires

De VVD is weer in opspraak door een affaire. Het omstreden Tweede Kamerlid Wybren van Haga is uit de VVD-fractie gezet, vanwege bemoeienis met zijn bedrijf, tegen eerder gemaakte afspraken in. Hij beraadt zich over zijn zetel.

Daarmee is de lijst affaires rond de integriteit en het handelen van VVD’ers opnieuw gegroeid. De opmerkelijkste gevallen van de afgelopen jaren:

– september 2019: Van Haga komt opnieuw in opspraak. Hij heeft zich bemoeid met de verbouwing van een van zijn panden, terwijl hij eerder heeft moeten beloven zich niet meer te mengen in zijn vastgoedbedrijf. Die afspraken werden gemaakt nadat bekend was geworden dat Van Haga’s bedrijf huurregels in Amsterdam had overtreden. Na onderzoek door de integriteitscommissie van de VVD oordeelde fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in 2018 dat Van Haga mocht aanblijven. In juli van dit jaar kwam Van Haga nogmaals in het nieuws, nadat hij was aangehouden in de auto met te veel drank op.

– april 2019: Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler wordt uit de VVD-fractie gezet nadat de rechter haar ongelijk had gegeven in een rectificatiezaak tegen zakenblad Quote. Dat tijdschrift beschuldigde Duthler van belangenverstrengeling vanwege haar zakelijke activiteiten.

– augustus 2018: Het prominente Tweede Kamerlid Han ten Broeke stapt per direct op nadat bekend is geworden dat hij in 2013 een “ongelijkwaardige” relatie heeft gehad met een medewerkster van de fractie.

– februari 2018: Halbe Zijlstra moet opstappen als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij heeft gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

– mei 2017: Partijvoorzitter Henry Keizer legt zijn functie neer. Hij was in opspraak geraakt door de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Keizer wordt inmiddels verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte.

– november 2015: Loek Hermans, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, vertrekt in verband met een uitspraak van de ondernemingskamer over het in 2009 omgevallen thuiszorgbedrijf Meavita. Hermans leidde daar de raad van commissarissen. De rechters stelden vast dat de top van het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.

– maart 2015: De partij raakt Tweede Kamerlid RenĂ© Leegte kwijt: hij had een betaalde nevenfunctie en had de inkomsten daaruit niet opgegeven.

– februari 2015: Mark Verheijen verlaat de Tweede Kamerfractie na een kritisch rapport van de integriteitscommissie van de VVD. Die had onderzoek gedaan naar beschuldigingen over corruptie en gesjoemel met declaraties door Verheijen.