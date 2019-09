15 tips over moord advocaat kroongetuige

Bij de politie zijn na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond vijftien tips binnengekomen over de moord op advocaat Derk Wiersum. Wat voor informatie is binnengekomen, kan de politie niet vertellen.

De schutter is nog voortvluchtig. Het gaat vermoedelijk om een man tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur en ongeveer 1.75 meter lang.

Wiersum werd vorige week voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces rondom de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.

Er wordt met een groot rechercheteam gezocht naar de dader. Daarbij zijn ook rechercheurs van andere eenheden betrokken met verschillende expertises.

De politie riep alle mensen op die mogelijk iets hebben gezien zich te melden. “We worden liever een keer te veel gebeld dan niet”, aldus de woordvoerster tijdens de uitzending.