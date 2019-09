Coalitie erkent noodzaak aanpak stikstof

Coalitiepartij CDA sluit noodwetgeving niet uit om het teveel aan stikstof aan te pakken. “We moeten alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten kunnen worden hervat en boeren en hun gezinnen duidelijkheid en perspectief krijgen voor de toekomst van hun bedrijf”, vindt CDA-Kamerlid Jaco Geurts in een reactie op het rapport-Remkes.

Het CDA ziet een aantal goede bouwstenen in het advies: regionaal maatwerk en een bijdrage van alle relevante economische sectoren. “Met een pakket aan verstandige en slimme maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland niet op slot gaat. Dat is de opdracht aan het kabinet.”

Regeringspartij D66 spreekt over een kraakhelder rapport. Volgens fractieleider Rob Jetten kunnen we geen dag langer wachten met de aanpak van de stikstofcrisis. “Wij willen onze kostbare natuur beschermen én huizen blijven bouwen voor mensen die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. Maar dan moeten we wel scherpe keuzes maken. Remkes heeft een palet voorgeschoteld, waaronder de gerichte inkrimping van de veestapel. Nu is de politiek aan zet.”

De kleinste coalitiepartner ChristenUnie vindt dat het rapport aanspoort “om duidelijke keuzes te maken als we onze natuur willen behouden – en dat willen we”, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. “Daarbij is er veel achterstallig onderhoud: we moeten werken aan herstel van beschadigde natuur en rond onze natuurgebieden zoeken naar een nieuwe balans.”