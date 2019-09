‘Kabinet moet stikstof-impasse doorbreken’

Het kabinet moet er alles aan doen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening die op losse schroeven is komen te staan door een uitspraak van de Raad van State over stikstof. Daarvoor moeten extra mankracht en middelen ter beschikking komen, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie om de voorstellen van de commissie-Remkes.

De ondernemersorganisaties zijn “zeer teleurgesteld” dat de commissie er niet in is geslaagd om op dit punt met oplossingen voor de korte termijn te komen. Ze wijzen er op dat dit wel de opdracht was.

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen faillissementen van vele ondernemingen als duizenden “onnodig gestopte projecten” niet snel weer op gang komen. De organisaties wijzen er ook op dat de kwestie het bedrijfsleven al tientallen miljoenen euro’s heeft gekost. “Het kabinet moet nu in actie komen”, zo klinkt het. “Deze impasse duurt nu al maanden en er gloort ook na vandaag nog steeds geen sprankje hoop dat we hier snel uitkomen.”