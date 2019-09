Klimaatprotest mag langs Binnenhof lopen

Een demonstratie tegen klimaatverandering vrijdag mag toch door hartje Den Haag lopen. De route die de organisatoren van de Klimaatstaking in gedachten hadden, was afgewezen door de gemeente, omdat die door drukke winkelstraten zou lopen. Na overleg met burgemeester Pauline Krikke is er een nieuwe route gemaakt.

De demonstratie begint naast station Den Haag Centraal. Daarna gaat het protest langs de Hofvijver, met aan de overkant het Torentje van premier Rutte en het Binnenhof. Via een omweg gaan de betogers dan langs het stadhuis van Den Haag en langs de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Onderwijs terug naar het beginpunt.

De organisatoren wilden eigenlijk over de Hofweg en het Spui lopen, langs de Tweede Kamer, maar dat is een zogeheten kernwinkelgebied. “Daar wonen en werken genoeg mensen die andere dingen te doen hebben, die ook mogelijk moeten zijn”, aldus de gemeente.