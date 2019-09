Linkse partijen blij met stikstofadvies

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is te spreken over de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. “Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest”, twittert Kamerlid Laura Bromet.

Politiek leider Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een “revolutionair advies” dat het kabinet snel moet uitvoeren. “Breng de maximumsnelheid omlaag en verklein de veestapel. We moeten de natuur herstellen. Het kabinet heeft geen enkele reden meer om te wachten. Het is tijd voor actie.”

Volgens SP’er Frank Futselaar oordeelt de commissie-Remkes “echt snoeihard” over het stikstofbeleid van de overheid tot nu toe. “Actie is nu noodzakelijk”, vindt ook hij, met name bij de sanering van veebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden.

De SGP daarentegen vindt dat de commissie te veel de nadruk legt op de landbouw. “Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners”, zegt Kamerlid Roelof Bisschop. “Natuurlijk moet óók de landbouw haar steentje bijdragen aan een schonere lucht, maar als bijvoorbeeld het vliegverkeer helemaal buiten schot blijft, is dat oneerlijk en onrechtvaardig.”