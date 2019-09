LTO: stikstofcommissie vastgelopen in angst

LTO Nederland ziet in het eerste stikstofadvies van de commissie-Remkes op korte termijn geen oplossingen voor de stikstofproblematiek. “In plaats van lef en leiderschap te tonen is het adviescollege vastgelopen in juridische angst”, reageert voorzitter Marc Calon van de agrarische brancheorganisatie.

Calon zegt dat duizenden boeren nog steeds in grote onzekerheid verkeren over de toekomst van hun bedrijf. De vergunningverlening ligt nog altijd stil en dat ziet LTO met dit advies niet snel veranderen.

LTO had graag gezien dat de commissie zich had uitgesproken over een veilige ondergrens voor stikstofuitstoot. Boerenbedrijven die een ‘verwaarloosbare’ uitstoot veroorzaken, zouden zo geen problemen meer ondervinden wanneer ze bijvoorbeeld een vergunning aanvragen voor uitbreiding. Volgens LTO zou “zeker 80 procent van de impasse dan zijn opgelost”.

“In onze buurlanden geldt ook een realistische en veilige ondergrens”, aldus LTO.

De commissie is het overigens wel met de agrarische branche eens dat een gedwongen algehele inkrimping van de veestapel niet wenselijk is.