Remkes: geen trucs meer, uitstoot moet omlaag

Om de te hoge uitstoot van stikstof te verminderen zijn maatregelen nodig die “zoden aan de dijk zetten’’. “De tijd van juridische trucs en listen is voorbij’’, zegt voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. “De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag.’’

Remkes presenteerde woensdag een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn. Een van de aanbevelingen is verlaging van de maximumsnelheid op veel plekken. “Dat scheelt in een klein land als Nederland echt maar heel weinig reistijd”, zei Remkes.

De oud-minister van de VVD schetste hoe de Nederlandse natuur door de hoge economische ambities in het gedrang is gekomen. Andere keuzes zijn nodig om te voorkomen dat het land vastloopt, zei hij. “Soms zijn scherpe keuzes nodig om ervoor te zorgen dat natuur en vooruitgang hand in hand gaan.”

De commissie verwacht in mei 2020 met een uitgebreider advies te komen. Daarin moeten ook sectoren als de luchtvaart en scheepvaart aan de orde komen.