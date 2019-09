Stikstofuitspraak treft Haagse bouwplannen

Ook in de stad Den Haag worden veel projecten getroffen door een uitspraak van de Raad van State over stikstof. De hoogste rechter zette een paar maanden geleden een streep door het landelijke stikstofbeleid, waardoor overal in het land vergunningen op losse schroeven staan. In Den Haag treft dit 146 projecten, die bij elkaar goed zijn voor 20.000 woningen. Daarnaast gaat het onder meer om kantoor- en verkeersprojecten.

Den Haag wil niet zeggen om welke projecten het gaat. Ook is niet bij elk project duidelijk hoe groot de mogelijke gevolgen zijn.

De gemeente Den Haag wil hulp van politiek Den Haag. “Het Rijk is als eerste aan zet om nu stevige maatregelen te nemen, zodat we in Den Haag snel door kunnen. Wij moeten blijven bouwen, want mensen wachten nĂș op een woning”, verklaart wethouder Boudewijn Revis.

Den Haag groeit als kool. De stad heeft momenteel ongeveer 540.000 inwoners en in de komende 20 jaar komen daar waarschijnlijk nog eens 100.000 burgers bij. Dat is vergelijkbaar met een stad als Delft of Venlo. Al die mensen moeten ergens wonen. Den Haag wil de komende jaren vooral bij de stations CS, Hollands Spoor en Laan van NOI bouwen.