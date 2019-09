Van Hove: geldprijs voor internationalisering

Regisseur Ivo van Hove heeft woensdagavond in de Ridderzaal in Den Haag de Johannes Vermeer Prijs 2019, de staatsprijs voor de kunsten, gekregen. Van Hove, leider van het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Toneelgroep Amsterdam), kreeg de onderscheiding voor zijn “grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten Nederland”.

Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden, te besteden aan een speciaal project op het eigen werkterrein. “Ik wil de Johannes Vermeerprijs inzetten om de I van ITA, Internationaal Theater Amsterdam, verder uit werken. De komende jaren wil ik extra ondersteuning geven om bijzondere internationale projecten, kunstenaars of gezelschappen te tonen aan het Nederlandse publiek”, meldde de laureaat.

Van Hove werkt al erg internationaal. Binnenkort beginnen in Amsterdam de voorstellingen van Lazarus, een voorstelling die Van Hove met David Bowie en Enda Walsh maakte in New York. Van Hove doet de regie ook hier.