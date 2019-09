‘Brandweerlieden luisteren niet naar leiding’

De vertrekkende brandweercommandant Leen Schaap maakt zich zorgen over het anarchisme binnen het Amsterdamse korps. In een afscheidsinterview met de lokale tv-zender AT5 noemt hij als voorbeeld dat brandweerlieden tijdens het werk op straat niet luisteren naar de hoofdofficier van dienst.

Schaap noemde als voorbeeld een grote brand in het Westelijk Havengebied waarbij brandweerlieden een strategische beslissing van de leiding in de wind sloegen. “Dat is gewoon ook op straat het niet accepteren van leiderschap”, aldus de commandant. “Het anarchisme in kazernes zet zich voort in de uitvoering van het werk op straat. Dat baart mij zorgen.” De brandweerlieden doen volgens hem wat ze zelf denken dat goed is. “En dat is gevaarlijk.”

Schaap, die per 1 oktober vertrekt bij de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, was in 2016 aangesteld om de modernisering van de brandweer vlot te trekken. Hij constateerde dat er op de kazernes sprake was van een verziekte sfeer. De manier waarop Schaap te werk ging, leidde tot veel onrust en kritiek binnen het korps. Zo kreeg hij ook enkele doodsbedreigingen.

Tijs van Lieshout wordt de nieuwe brandweercommandant in de hoofdstad.