Halsema: wapen had nooit in huis mogen liggen

De reden dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet direct heeft gemeld dat het wapen waarmee haar 15-jarige zoon afgelopen zomer werd betrapt in haar huis lag, is omdat ze het onderzoek van het Openbaar Ministerie niet wilde doorkruisen. “Het gaat namelijk om een mogelijke overtreding door mijn man, die nog door de politie moest worden gehoord”, zei ze tegen de gemeenteraad.

“Van het bestaan daarvan weet ik sinds mijn zoon mij erover vertelde op weg naar huis na zijn aanhouding. Het had nooit in ons huis mogen liggen.”

Halsema moest zich in de gemeenteraad verantwoorden over het wapen, waarvan haar partner, filmproducent Robert Oey, in een interview opbiechtte dat het van hem was. Het betrof volgens hem een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets.