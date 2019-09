Kritiek op voorstel kilometerheffing trucks

Plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens moeten terug naar de tekentafel. De Raad voor de Rechtspraak heeft kritiek op een concept-wetsvoorstel hierover van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), zo bevestigt een woordvoerster van het juridische adviesorgaan een bericht van De Telegraaf.

“Het ministerie moet zijn huiswerk overdoen. Zoals de wet nu voorligt, is deze niet houdbaar. We roepen de minister op te kijken naar alternatieven”, aldus de woordvoerster.

In de plannen is de rechtsbescherming van transportbedrijven niet goed geregeld, omdat onvoldoende duidelijk is of ze wel goed bezwaar kunnen maken. Daarnaast is er mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun omdat de bedoeling is dat opbrengsten van de taks weer terugvloeien naar de sector.

De invoering van de heffing zou ingaan per 2023.