Limburg heeft nu ook een fotografiemuseum

Met ingang van donderdag gaat het Museum aan het Vrijthof in Maastricht zich specialiseren in fotografie en wordt zodoende een fotografiemuseum. Daarmee kiest het museum voor een nieuwe toekomst. Het eerste Limburgse fotografiemuseum hoopt daardoor meer bezoekers te trekken.

Twee keer per jaar wil het museum voortaan een grote naam uit de fotografiewereld presenteren. De foto’s moeten volgens directeur Erik de Jong aansluiten bij wat op dat moment in de samenleving speelt en een boodschap uitdragen.

De primeur is voor de wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson met ‘Hommage to Humanity’: portretten van inheemse volkeren die dreigen te verdwijnen door voortschrijdende technologie en globalisering.

Het museum aan het Vrijthof is een particulier museum, gelegen midden in het historische hart van Maastricht. Het museum krijgt geen structurele subsidies en moet zelf de broek ophouden. Het museum kiest nu voor een toekomst in de fotografie. Andere fotografiemusea bevinden zich in en rond de Randstad. Het Maastrichtse museum wil in het zuiden in een behoefte voorzien.