Meer bezoekers voor musea

In 2018 hebben meer mensen een museum bezocht. Het aantal bezoekers steeg met 2,8 procent naar 32 miljoen. Volgens cijfers van de Museumvereniging is het museumbezoek sinds 2013 met 37 procent gegroeid.

De groei is volgens de vereniging vooral toe te schrijven aan buitenlandse bezoekers. Zij vormen nu bijna een derde van het totale aantal museumbezoekers. Het aantal jongeren dat in schoolverband naar een museum ging, nam met ruim 100.000 toe (een stijging van 5,7 procent). Ook het aantal museumkaarthouders blijft groeien: in 2018 hadden zo’n 1,4 miljoen museumkaarthouders bijna 9 miljoen keer een museum bezocht.

Het aandeel eigen inkomsten van musea is gegroeid van 42 procent in 2013 tot 49 procent in 2018. “Musea doen het nog steeds goed, maar er zijn gerechtvaardigde zorgen”, aldus Mirjam Moll van de Museumvereniging. “Door stijgende werkdruk komt de collectie-taak in het geding en ook de rol van gemeenten in de financiering van musea is een grote zorg.”