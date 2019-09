Minister: weg met stereotype speelgoed

Speelgoedfabrikanten moeten zich afvragen of hun waar stereotypen over jongens en meisjes niet in de hand werkt, vindt minister Ingrid van Engelshoven. De minister, verantwoordelijk voor emancipatie, zou graag zien dat fabrikanten en winkeliers daarover afspraken maken.

Van Engelshoven kijkt met een schuin oog naar Frankrijk. Daar hebben fabrikanten en winkeliers afgesproken dat het uit moet zijn met rolbevestigend speelgoed. Speelgoedwinkels gebruiken niet langer aparte schappen voor jongens en meisjes, en die aanduidingen verdwijnen ook uit folders. Fabrikanten gaan meer speelgoed maken dat stereotypen doorbreekt en tegengaat.

De minister doet de oproep omdat ze vreest dat meisjes wordt bijgebracht dat zij niet in de wieg zijn gelegd voor bijvoorbeeld sport, spel en avontuur. En jongens op hun beurt dat bijvoorbeeld de zorg en het huishouden niets voor hen zijn.