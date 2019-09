Nederland helpt bij identificatie IS’ers in Irak

Nederland gaat Irak helpen om daar gedetineerde strijders van Islamitische Staat (IS) te identificeren. In het land zitten ongeveer 20.000 strijders van de terreurgroep in de gevangenis, van wie een groot aantal nog niet is geïdentificeerd. Onder de gedetineerden zijn ongeveer duizend buitenlanders.

De internationale politieorganisatie Interpol krijgt 1,6 miljoen euro om Irak te helpen met experts en apparatuur, maakte minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in New York bekend.

Blok organiseerde daar in de marge van de Algemene Vergadering van de VN samen met zijn Iraakse collega Mohammed Ali Alhakim een bijeenkomst waar met meer dan twintig ministers werd gesproken over de berechting van IS-strijders in Irak. Nederland en een aantal andere Europese landen willen IS’ers voor een internationaal tribunaal berechten in Irak. Nederland wil juridische expertise hiervoor leveren. Een groot obstakel voor het tribunaal is het feit dat Irak de doodstraf kent.