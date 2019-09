Nieuwe vip-jet voor Defensie in 2021

Defensie gaat op zoek naar een “jong gebruikt vliegtuig” om de huidige Gulfstream IV te vervangen. Met dat toestel vliegt de top van het ministerie naar onder meer missiegebieden. Ook andere leden van het kabinet gebruiken de jet.

De in 1987 gebouwde Gulfstream IV is aan het eind van zijn levensduur gekomen en technisch verouderd. Geregeld kampt het vliegtuig met technische problemen. Eerder dit jaar strandde minister Ank Bijleveld (Defensie) nog op de Azoren door panne met het vliegtuig. Ze was op weg naar de Cariben.

Het ministerie verwacht dat de aanschaf “ruim onder de 100 miljoen euro” zal kosten. Defensie wil dat het nieuwe toestel in ieder geval twee passagiers meer kan vervoeren dan nu het geval is, een vliegbereik heeft van minimaal 12.000 kilometer en een zelfbeschermingssysteem krijgt tegen infrarood geleide luchtdoelraketten.