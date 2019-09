Nominaties Gouden Televizier-Ring bekend

Beste Zangers (AVROTROS), Chateau Meiland (SBS6) en Expeditie Robinson (RTL5) maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring. De organisatie maakte de namen van de drie genomineerden donderdag bekend.

Expeditie Robinson en Beste zangers waren al eerder genomineerd voor de prestigieuze publieksprijs voor het beste tv-programma. Robinson, dat dit seizoen verhuisde van RTL 5 naar RTL 4, dong in 2015, 2017 en 2018 mee. Ook in 2004, toen Expeditie Robinson nog te zien was op Net5, maakte het programma kans op de Televizier-Ring.

Beste zangers schopte het in 2017, net als Robinson, tot de laatste drie. Toen ging de publieksprijs echter naar Zondag met Lubach. Vorig jaar sleepte Beau van Erven Dorens de prestigieuze prijs in de wacht met zijn Beau Five Days Inside.

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt woensdag 9 oktober plaats.