Ollongren: vinger aan pols bij boerkaverbod

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) houdt “de vinger aan de pols” bij de wet die het boerkaverbod regelt. Ze bekijkt of die wet goed wordt uitgevoerd en zal de Tweede Kamer op de hoogte houden, zei ze donderdag in een debat. De minister is nog niet van plan de evaluatie van de wet te vervroegen. Die evaluatie is voorzien voor over drie jaar. Ollongren onderstreepte dat de wet pas sinds augustus in werking is. Volgens haar is het te vroeg om nu al te zeggen dat er iets mis is.

Een ruime Kamermeerderheid dringt er bij het kabinet op aan meer te doen om de wet te handhaven. Volgens VVD-Kamerlid Dennis Wiersma is de uitvoering “belabberd”. Hij drong met andere fracties aan op aanscherping. De wet verbiedt het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onder meer overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer.

Ollongren vindt wel dat een buschauffeur in Limburg die weigerde een boerkadraagster mee te nemen niet door zijn werkgever op de vingers getikt had moeten worden. Ze noemde dat “ten onrechte”.