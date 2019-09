Wachtlijsten huurwoningen moeten korter

Ellenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) is bereid tot een onderzoek op aandringen van regeringspartijen VVD en CDA.

De wachtlijsten zijn een probleem, erkent de bewindsvrouw. Er zijn veel mensen die zich geen lange zoektijd kunnen permitteren. Ollongren gaat overleggen met woningcorporaties, gemeenten en de bond van huurders welke maatregelen nodig zijn.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis kaartte de kwestie aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wooncrisis. Volgens hem kunnen lange wachtlijsten een gevoel van moedeloosheid veroorzaken. Hij wil dat er alleen nog mensen opstaan die “echt” op zoek zijn naar een goedkope huurwoning.

Nu schrijven zich nog veel personen voor de zekerheid in. Zij blijven jarenlang op de wachtlijst staan. “Mede hierdoor houdt het probleem van lange wachtlijsten zichzelf in stand. Dat moeten we tegengaan. Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die dat nodig hebben, niet als back-upplan”, aldus Koerhuis.

Wachttijden voor sociale huurwoningen nemen toe, stelden onderzoekers eerder dit jaar. De periode dat iemand staat ingeschreven tot hij of zij een woning vindt, verschilt sterk per regio. Het gaat om minder dan vier jaar in de Achterhoek tot bijna negen jaar in de regio’s Amsterdam en Utrecht.