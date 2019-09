Amsterdam wil zicht op vertrekregelingen

Het Amsterdamse stadsbestuur wil beter zicht krijgen op vertrekregelingen voor directeuren die in dienst zijn van de gemeente. Een onafhankelijk onderzoek moet een overzicht geven van alle afspraken die topfunctionarissen hierover hebben getroffen. Met deze informatie wil de hoofdstad een eenduidig beleid maken voor de toekomst, maakte wethouder Touria Meliani (personeel en organisatie) bekend.

Het college van burgemeester en wethouders is niet gelukkig met vertrekregelingen waarbij hoge vergoedingen worden uitgekeerd en wil die waar mogelijk voorkomen. Onlangs ontstond ophef over de vertrekregeling van de financieel directeur van het noodlijdende Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Hoewel deze binnen de kaders paste, noemde het college de afspraak hierover ongepast gezien de penibele situatie waarin het AEB verkeert.

Aangezien er geen goed beeld is van de reeds getroffen afspraken met directeuren, heeft het college de hulp van onderzoeksbureau Necker van Naem ingeroepen. De resultaten van het onderzoek worden eind van het jaar verwacht.

“Het is belangrijk dat duidelijk wordt welke vertrekregelingen in het verleden bij de gemeente zijn getroffen en hoe die zijn uitgevoerd”, zegt Meliani. “Ik vind het belangrijk dat we dit op orde hebben en dat we bij het maken van de afspraken en bij het naleven daarvan open en transparant zijn.”