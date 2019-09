Billie Eilish komt weer naar Nederland

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish strijkt volgend jaar met haar ‘Where Do We Go? World Tour’ neer in Nederland, maakte concertorganisator MOJO vrijdagmiddag bekend. Op maandag 13 juli geeft ze een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De pas 17 jaar oude Eilish is de eerste zangeres die in 2000 of later is geboren met een nummer 1-hit in de Verenigde Staten. Ze maakte naam met de nummers ‘When the Party’s Over’ en ‘Bad Guy’.

Billies wereldtournee begint op 8 maart in Miami, Florida, en brengt haar dan via een aantal steden in de VS en Latijns-Amerika begin juli naar Europa. Op 9 juli treedt ze op in Spanje en een dag later in Portugal voordat ze naar Nederland afreist. De tournee eindigt op 27 juli met een optreden in de O2 Arena in Londen.

Deze zomer was Billie ook al in Nederland, voor een optreden op het muziekfestival Lowlands. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint vrijdag 4 oktober.