Eis 4 jaar wapendealer Snapchat en WhatsApp

Een 25-jarige vrouw uit Schiedam heeft via Snapchat en WhatsApp wapens te koop aangeboden, zegt het Openbaar Ministerie. Ook zou ze cocaïne en MDMA hebben verkocht. Daarom wil de officier van justitie dat de vrouw wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De politie had een tip gekregen dat de vrouw een wapen in huis had. Dat werd niet gevonden, maar op haar telefoon zagen agenten vele tientallen foto’s in chats. Ze onderhandelde over prijzen en bood geïnteresseerden aan om de wapens uit te testen. Volgens het Openbaar Ministerie is het echter niet duidelijk of ze daadwerkelijk ooit een wapen heeft verkocht.

Bij de huiszoeking vonden agenten ook een halve kilo harddrugs. Dat is te veel voor privégebruik, en dus moet er sprake zijn van handel, zei de officier van justitie.