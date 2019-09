De Erasmusbrug in Rotterdam krijgt dit weekend de kleuren van de regenboog. De sierverlichting wordt gebruikt ter ere van de Rotterdam Pride, bezig aan de zesde editie. Het evenement voor culturele en seksuele diversiteit duurt al sinds zondag.

Dit jaar is het thema ‘House of Colour’, waarmee de stad wil uitstralen dat Rotterdam een kleurrijke en diverse stad is. Zaterdag krijgen ook andere delen van de stad de kleuren van de regenboog. Om 11.00 uur start de Pride Walk.