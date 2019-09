Jinek presenteert laatste talkshow bij NPO

Eva Jinek is vrijdag voor het laatst met haar talkshow te zien op NPO 1. Zoals gebruikelijk wordt ze opgevolgd door Jeroen Pauw, die vanaf maandag drie maanden lang te zien is op de late avond. Wie het stokje vervolgens in plaats van Jinek van hem overneemt, is nog niet bekend. De KRO-NCRV werkt nog aan een vervangend programma.

Al jaren werd gefluisterd dat Jinek een overstap naar RTL serieus overwoog, zelf zei de presentatrice inderdaad al haar hele loopbaan in gesprek te zijn. Vorige week was dan eindelijk de kogel door de kerk en werd bekend dat Jinek gaat verhuizen naar de commerciƫle omroep.

Vanaf januari volgend jaar is Jinek afwisselend met Beau van Erven Dorens te zien op de late avond, waarbij ze ieder een aantal maanden voor hun rekening nemen. RTL hoopt zo het tij te kunnen keren. Beau kampt met steeds meer teruglopende kijkersaantallen, terwijl Jinek steevast te vinden is op de lijst met best bekeken programma’s van de dag.