Klimaatstakers de straat op in Den Haag

Wereldwijd worden vrijdag weer protestacties gehouden voor een ambitieuzer klimaatbeleid. In Nederland organiseren vijf actiegroepen vanaf 13.00 een grote protestmars door het centrum van Den Haag. Diverse scholen en maatschappelijke organisaties sluiten hun deuren en ook diverse commerciële bedrijven gaan dicht voor de Klimaatstaking.

De initiatiefnemers willen met hun acties de politiek ervan doordringen dat meer maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het woord ‘staking’ wil overigens niet zeggen dat werknemers zonder problemen hun werk kunnen laten liggen. Het wettelijke stakingsrecht geldt alleen voor werknemers die het werk neerleggen om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

“Als je in de problemen komt op je werk, kun je beter een vrije dag nemen. Maar ga vooral het gesprek over klimaatverandering aan op je werk, dat is superbelangrijk”, zei eerder een woordvoerster van Fossielvrij Nederland, een van de actiegroepen die het protest organiseren. Tientallen andere maatschappelijke organisaties steunen de actie, waaronder de natuur- en milieubeweging, maar bijvoorbeeld ook vakbond FNV, de Fietsersbond en OxfamNovib.