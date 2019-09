Klimaatstaking Den Haag overtreft verwachting

“Dit is een daverend succes. We zijn met zoveel dat we naar het Malieveld moeten”, roept een activiste door een megafoon naar de voorbijtrekkende menigte. Ze staat op de Koekamp, het veld voor station Den Haag Centraal, maar daar is bij lange na niet genoeg plaats voor alle demonstranten die op de Klimaatstaking af zijn gekomen.

Tienduizenden mensen lopen vrijdagmiddag mee in een lang lint door het centrum van Den Haag. De voorhoede, die er al een rondje langs het Binnenhof op heeft zitten, kruist bij het beginpunt mensen die nog aan de wandeling van 3,5 kilometer moeten beginnen. Het is drukker dan de organisatie had verwacht. De Koekamp wordt daarom afgesloten en de politie dirigeert de mensenmassa naar het veel grotere Malieveld.

Het eindprogramma, met enkele sprekers die vanaf een podium toespraken houden, wordt wegens de drukte geschrapt. De organisatie schat de opkomst op ruim 35.000 mensen. De politie waagt zich niet aan aantallen. Voor zover bekend doen zich geen noemenswaardige incidenten voor.

De protesterende stoet is een gemengd gezelschap. Voorin lopen vooral scholieren, maar achter hen volgen ook veel volwassenen en bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen. “We moeten zuinig zijn met de wereld”, hebben Laurens (7) en zijn zus Tabea (9), die met hun ouders vanuit Leiden naar de betoging zijn gekomen, op een bord geschreven. Ze hebben er plaatjes bij getekend van een fiets met een groene cirkel eromheen en van een vliegtuig met een kruis erdoor. “Een vliegtuig stoot CO2 uit en daardoor warmt de aarde op”, legt Laurens uit. “Ik hoop dat mijn familie straks ook nog goed kan leven op de aarde”, vult zijn zus aan.

Veel maatschappelijke organisaties, van OxfamNovib tot de Fietsersbond, en politieke partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren, lopen mee door de hofstad. Bij het station loopt een peuter met een protestbord naast zijn moeder. “Er is geen planeet B”, staat erop. Op de zelfgemaakte borden staan vooral Engelstalige slogans, van braaf tot wat schunnig: “I love dinosaurs, but I don’t want to end up like them”, “Eat pussy, not cows”, “Change the system, not the climate”. De favoriete slogan van de demonstranten klinkt van voor tot achter de stoet: “What do we want? Climate justice. When do we want it? Now.”