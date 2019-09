Koningin Máxima bezoekt MIND

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt donderdagmiddag 3 oktober een bezoek aan MIND in Amersfoort. MIND is een organisatie die zich inzet voor een psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen.

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen, zelf of bij een naaste. MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken krijgen ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip.

Koningin Máxima gaat in het Huis voor de Gezondheid in gesprek met ervaringsdeskundigen over onder meer het inzetten van hun kennis en ervaring voor anderen en over de gevolgen van schaamte en stigma op de werkvloer. Ook spreekt Koningin Máxima met jongeren die zijn verbonden aan de MIND Young Academy, een onderwijsprogramma voor het bespreekbaar maken van psychische problemen. Deze jongeren die zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen dragen bij aan de openheid rond psychische klachten door gastlessen op scholen te verzorgen en vlogs te delen.