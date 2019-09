Met vervroegd pensioen? Van droom naar werkelijkheid

Langer doorwerken, het lijkt alsof steeds meer mensen hiervoor kiezen. Het aantal 65-plussers met betaald werk is de afgelopen 15 jaar explosief gestegen. Dat komt deels door de vergrijzing maar ook de arbeidsparticipatie onder ouderen is flink toegenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar niet iedereen wil langer doorwerken. Een vervroegd pensioen lonkt, maar hoe regel je dat en waar moet je op letten?

Eerder stoppen met werken: voor sommigen van ons een droom, voor anderen een noodzaak. In het onlangs gepresenteerde pensioenakkoord is er een regeling opgenomen voor mensen met een zwaar beroep. Zij kunnen drie jaar eerder stoppen met werken. Werkgevers en werknemers krijgen de komende vijf jaar de gelegenheid om afspraken te maken over vervroegd pensioen en samen te bepalen welke beroepen hiervoor in aanmerking komen. Werkgevers mogen bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor AOW-leeftijd een uitkering aanbieden tot ongeveer 19.000 euro per jaar zonder een boete te krijgen.

Vervroegd pensioen concreet maken

Als jij droomt van een vervroegd pensioen is het belangrijk om dit doel concreet te maken. Stel jezelf de vraag wanneer je wilt stoppen en hoeveel jaar je eerder stopt dan je pensioendatum. Je moet weten hoeveel geld je nodig hebt om de periode tot aan je pensioendatum te overbruggen. Als je weet wat je per maand nodig hebt, heb je een bepaald doel waar je heen kan werken. Je kan ook advies aanvragen bij Evi van Lanschot om te kijken hoe je je vermogen kan laten groeien.

Opbouwen extra vermogen

Dagdromen doen we graag, ook over een vervroegd pensioen, maar het levert ons niets op. Je kan je tijd beter besteden aan het hier en nu en met het zo snel mogelijk beginnen met het opbouwen van extra vermogen. Het is dit vermogen dat ervoor gaat zorgen dat je straks eerder kunt stoppen. Een aantal tips: sluis bonussen, salarisverhogingen en eventueel andere financiële meevallers direct door naar je beleggingsrekening. Als je hier nu al mee begint, heb je meer aan het rendement-op-rendement.

Flexibel mee bewegen

Als er iets verandert in je inkomen, en dat kan natuurlijk gebeuren, dan verandert er dus ook iets in je financiële planning. Ook kan het zijn dat je onverwachts geld ontvangt, bijvoorbeeld door een erfenis of door de verkoop van een huis. Wat het ook is, zorg dat je planning hierin mee beweegt en dat je flexibel bent en blijft. Let hierbij ook op dat je altijd wat geld achter de hand hebt voor onvoorziene uitgaves.

Financiële risico’s vóór zijn

Tenslotte is het goed om je bewust te zijn dat jouw werkgever een bijdrage betaalt een je ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en een nabestaandepensioen. Als je eerder stopt met werken, stoppen deze arbeidsvoorwaarden ook. Je kan dan sneller financiële risico’s oplopen. Raadpleeg hiervoor een financieel adviseur die jou helpt met het verzekeren tegen eventuele risico’.