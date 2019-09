Er komt mogelijk weer een landelijke staking in het onderwijs. De onderwijsbonden roepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op 6 november. Ze staken om “een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s”, melden de vakbonden vrijdag in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de bonden is het leraren- en schoolleiderstekort zo groot dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd.