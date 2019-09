Nederland doet niet mee aan VN-missie Jemen

Nederland doet niet mee aan een speciale missie van de Verenigde Naties in Jemen (Midden-Oosten). Het kabinet noemt het niet verantwoord. De veiligheid is onvoldoende gewaardborgd. Ook bij de medische voorzieningen worden kanttekeningen geplaatst.

Op verzoek van de VN onderzocht Den Haag of Nederland een bijdrage kon leveren aan de UNMHA-missie. Het was de bedoeling vier waarnemers (militairen en politiefunctionarissen) te sturen.

De missie moet een staakt-het-vuren in de strategisch belangrijke havenstad Hodeida aan de Rode Zee volgen. De Nederlandse ex-generaal Patrick Cammaert was in het begin leider van de missie.

Na meer dan vier jaar burgeroorlog gaat Jemen volgens de VN gebukt onder de ernstigste humanitaire crisis ter wereld.